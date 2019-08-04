«أدنوك» تطبّق تقنيات جديدة لتخفيض زمن تنفيذ المشاريع

المصدر: دبي - البيان

تبنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تقنيات وحلولاً جديدة، بهدف تخفيض زمن تنفيذ المشاريع لديها بنسبة 60%. جاء ذلك نتاج تعاون بين «أدنوك» وشركة أڤيڤا المتخصصة في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية.

وقال عبد الناصر المغيربي، نائب الرئيس للأعمال الرقمية لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: تتسم عمليات أدنوك بامتدادها على مساحات شاسعة وبتنوعها الكبير، وقد مكننا مركز بانوراما للقيادة من الحصول على بيانات فورية في كافة عملياتنا ووحدات أعمالنا، فيما ساعدتنا قدرات المحاكاة والتحليلات في تعزيز كفاءة الإنتاج ضمن أدنوك. وتعدّ أڤيڤا شريكاً بارزاً لنا ونواصل تبنّي أحدث التقنيات ودعم مهمتنا للبقاء في صدارة قطاع النفط والغاز وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

من جانبه، قال راشيش مودي، نائب الرئيس لأعمال الرصد والتحكم لدى أڤيڤا: من خلال الشراكة مع كبرى الشركات، شهدنا العديد من المكاسب التشغيلية التي يمكن للأنظمة الجديدة تحقيقها. والآن أصبح بوسع المؤسسات أن تستفيد من سرعة تطبيق حلولنا النموذجية.