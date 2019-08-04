ارتفاع إيرادات تكنولوجيا المعلومات15%

المصدر: بكين - شينخوا

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ارتفاع إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات الصادرة إلى أن إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصينية سجلت إجمالي 3.28 تريليونات يوان (476 مليار دولار)، حيث تسارع النمو في القطاع بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح القطاع 408.8 مليارات يوان في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 9.9% مقارنة بالسنة الماضية. وأشارت البيانات إلى دور نمو خدمات الحوسبة والبيانات الكبيرة في ارتفاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.