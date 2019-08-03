مركز دبي المالي العالمي.. نمو قوي ومستدام

المصدر: إعداد- عمرو عادل ــ غرافيك: حسام الحوراني

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رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره المركز المالي المفضل في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق نمو قوي ومستدام في عدد الشركات المسجلة النشطة فيه خلال النصف الأول من 2019.

ويلعب المركز دوراً أساسياً في ريادة عملية تحول القطاع المالي وتطوره بما يدعم نمو اقتصاد الإمارات ومساعيه الرامية إلى الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي وضمان مقومات تطوره.

250

شركة جديدة تنضم إلى المركز خلال النصف الأول 2019

2289

شركة عدد المنشآت الناشطة المسجلة بنهاية يونيو الماضي

14 %

نمو أعداد الشركات المسجلة على أساس سنوي

660

فرصة عمل تم توفيرها خلال الستة أشهر الأولى من العام

24000

موظف تعداد القوى العاملة داخل المركز

99 %

نسبة إشغال المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي

671

شركة مالية مسجلة داخل المركز

11 %

نمو عدد الشركات المرتبطة بالقطاع المالي في النصف الأول

200

شركة تعمل تحت منظومة التكنولوجيا المالية

432

علامة تجارية في أسلوب الحياة العصرية والفن والأزياء والمأكولات

425

طلب مشاركة في النسخة الثالثة لبرنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف»