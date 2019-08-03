مركز دبي المالي العالمي.. نمو قوي ومستدام

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رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره المركز المالي المفضل في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق نمو قوي ومستدام في عدد الشركات المسجلة النشطة فيه خلال النصف الأول من 2019.
ويلعب المركز دوراً أساسياً في ريادة عملية تحول القطاع المالي وتطوره بما يدعم نمو اقتصاد الإمارات ومساعيه الرامية إلى الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي وضمان مقومات تطوره.
250
شركة جديدة تنضم إلى المركز خلال النصف الأول 2019
2289
شركة عدد المنشآت الناشطة المسجلة بنهاية يونيو الماضي
14 %
نمو أعداد الشركات المسجلة على أساس سنوي
660
فرصة عمل تم توفيرها خلال الستة أشهر الأولى من العام
24000
موظف تعداد القوى العاملة داخل المركز
99 %
نسبة إشغال المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي
671
شركة مالية مسجلة داخل المركز
11 %
نمو عدد الشركات المرتبطة بالقطاع المالي في النصف الأول
200
شركة تعمل تحت منظومة التكنولوجيا المالية
432
علامة تجارية في أسلوب الحياة العصرية والفن والأزياء والمأكولات
425
طلب مشاركة في النسخة الثالثة لبرنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف»