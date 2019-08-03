«فيستارا للطيران» تضيف دبي وجهة دولية ثانية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكرت محطة «سي إن بي سي تي في 18» أن شركة «فيستارا» الهندية للطيران وهي مشروع مشترك بين شركة «تاتا صنز» و«الخطوط الجوية السنغافورية»، ستضيف دبي كوجهة دولية ثانية لها اعتباراً من 21 أغسطس.

وقالت المحطة التلفزيونية الإخبارية: ستقوم شركة الطيران برحلات يومية بين مومباي ودبي ابتداءً من 21 أغسطس، مستخدمة طائراتها من طراز Airbus A320neo بمقصورات من ثلاث فئات للسفر من وإلى دبي. وقال ليزلي ثنج، الرئيس التنفيذي لشركة فيستارا: يسعدنا إضافة دبي إلى شبكتنا المتنامية، المدينة التي ازدهرت باستمرار منذ عقود ولديها دائماً شيء جديد تقدمه.