«غوغل» تدعو منافسين لمناقصة «محرك بحث افتراضي» للهواتف المحمولة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن «غوغل» التابعة لمجموعة ألفابت ستدعو منافسيها إلى الدخول في مناقصة من أجل إدراجهم كمحرك بحثي بديل أو افتراضي عبر الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تدقيق إضافي من أجل تجنب شبهة الاحتكار.

وبداية من العام المقبل، ستطلب «غوغل» من مستخدميها الاختيار بين «غوغل» وبين ثلاثة خيارات منافسة أخرى، كمحرك بحث افتراضي خاص بكل منهم. ودعت «غوغل» مزودي خدمات البحث إلى مناقصة كجزء من مزاد علني على شاشة اختيار جديدة، والتي ستظهر عندما يبدأ الشخص استخدام هاتف محمول أو تابلت يعمل بنظام أندرويد في أوروبا، للمرة الأولى.

وغرمت المفوضية الأوروبية شركة «غوغل».4.3 مليارات يورو العام الماضي 2018، بسبب إجبارها صانعي الأجهزة على التنصيب المسبق لمحرك «غوغل»البحثي ومتصفح «غوغل كروم»، ما يمنحها ميزة.