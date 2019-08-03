205 تطبيقات ضارة على «بلاي ستور» في يوليو

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير جديد أن متجر تطبيقات أندرويد «بلاي ستور» استضاف أكثر من 205 تطبيقات ضارة خلال شهر يوليو الماضي فقط.

وذكر موقع هولندي متخصص في أخبار التقنية أن الجزء الأكبر من هذه التطبيقات المشبوهة يحتوي على إعلانات مخفية، وهو ما يمثل 19.2 مليون عملية تثبيت، بينما النسبة الباقية فهي عبارة عن تطبيقات مزيفة وأدوات مكافحة الفيروسات المزيفة، ومقاطع البرامج الدعائية، والبرامج ذات الخلفيات المدمجة.

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من وجود ثلاثة تطبيقات احتيال لخداع المستخدمين بالاشتراك بخدمات وهمية، إلا أنها شكلت ثلث جميع التنزيلات مع 12 مليون عملية تثبيت، وعلى الرغم من أن الإعلانات المخفية قد لا تبدو سيئة للغاية.

وقد قامت غوغل، من جانبها، بالاستفادة من Google Play Protect كوسيلة لتأمين أجهزة أندرويد من التطبيقات التي قد تكون ضارة، كما شددت سياساتها ونتيجة لذلك، زاد عدد الطلبات المرفوضة للتطبيقات بأكثر من 55 %، وزادت تعليقات التطبيقات بأكثر من 66%، حسبما ذكرت الشركة.