بورصة دبي للطاقة.. ثقة تتعمق

المصدر: إعداد - عمرو عادل غرافيك: محمد أبوعبيدة

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سجلت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً قياسياً في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية لخام عُمان، ثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم، خلال الربع الثاني من 2019، كما حققت أعلى عدد للمشاركين في التداول.

ويؤكد النمو القياسي، حجم الثقة التي اكتسبتها البورصة في أوساط مختلف الأطراف المعنية في العالم، والذين يجرون عمليات تداول النفط الخام، من شراء وتحوّط في أمان تام.

45 %

نمو متوسط التداول اليومي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول

2.2

مليار برميل حجم التسليم الفعلي عبر البورصة منذ تأسيسها في 2007

150

مليون برميل التسليم الفعلي عبر البورصة خلال النصف الأول 2019

6.1

ملايين برميل متوسط حجم التداول اليومي في يونيو 2019

3.5

ملايين برميل متوسط إجمالي التداول اليومي في يونيو 2018

208997

عقداً حجم العقود المستقبلية التي تم تداولها من أبريل إلى يونيو 2019

143703

عقود حجم العقود المتداولة من يناير إلى مارس 2019

5024

عقداً متوسط حجم التداول اليومي في يناير الماضي

6695

عقداً متوسط حجم التداول اليومي في يونيو الماضي

120

عدد العملاء المشاركين في التداول عبر منصة بورصة دبي للطاقة