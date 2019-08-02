31 % نمو الخدمات السحابية 2018

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير لشركة «جارتنر» عن نمو سوق الخدمات السحابية عالمياً في عام 2018 بنسبة 31.3 % إلى 32.4 مليار دولار، مرتفعًا من 24.7 مليار دولار في عام 2017، مع ظهور شركة «أمازون» مرة أخرى كأكبر مورد لخدمات التخزين السحابي، تليها مايكروسوفت وAlibaba وجوجل وibm.

وذكر التقرير أن البنية التحتية تعتبر هي أحد الخدمات السحابية، حيث توفر للشركات تأجير خوادم افتراضية وشبكات وتخزين سحابي، وبهذا توفر الشركات تكاليف كثيرة، مثل امتلاك مركز بيانات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

وأشار التقرير إلى أنه فى 2018، استحوذت خمس شركات على حوالى 77 % من سوق الخدمات السحابية، ارتفاعًا من 73 % فى 2017. وواصلت «أمازون» تصدرها بحوالى 15.5 مليار دولار إيرادات فى 2018، بزيادة 27 % عن 2017، وهى تمثل نحو نصف سوق الخدمات السحابية وتواصل التوسع فى أسواق تكنولوجيا المعلومات الجديدة.