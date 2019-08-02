شراكة بين ضيف الاتحاد و«بوكينغ.كوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع برنامج «ضيف الاتحاد»، وهو برنامج الولاء الخاص بالاتحاد للطيران والحائز على جوائز عالمية متعددة، على شراكة جديدة مع «بوكينغ دوت كوم»، وهي واحدة من أكبر الشركات الإلكترونية في قطاع السفر. وبموجب هذه الشراكة، سيحصل عملاء البرنامج على أميال ضيف الاتحاد عند حجز إقامتهم الفندقية عبر صفحة خاصة من الموقع. وابتداء من 1 أغسطس 2019 وبحسب الفندق الذي تم اختياره للحجز، سيحصل العملاء على ثلاثة إلى ستة أميال من برنامج ضيف الاتحاد لكل 1 دولار أمريكي ينفق.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: «نسعى إلى إيجاد سبل جديدة لإضافة القيمة لبرنامج الولاء الخاص بنا، ومن خلال شراكتنا يسرّنا أن نقّدم لضيوفنا إمكانية الحصول على أميال ضيف الاتحاد ليس فقط عند حجز تذكرة الرحلة بل كذلك عند حجز الإقامة الفندقية».

من جهته، قال ريبسي باندوريان، نائب الرئيس لشؤون الشراكات في (بوكينغ دوت كوم): «نحاول استكشاف شراكات تسمح لنا بمساعدة المسافرين للتواصل بشكل أكبر مع مكان الإقامة المفضل لديهم».