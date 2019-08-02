«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى كرابي ويانغون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» أمس عن توسيع شبكتها إلى جنوب شرق آسيا عبر إطلاق رحلات إلى كل من كرابي في تايلند ويانغون في ميانمار بمعدل يومي. والرحلات اليومية الجديدة تدخل ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات، وسوف يتم تسييرها من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي ابتداءً من 10 ديسمبر 2019.

جدير بالذكر أن مطار كرابي الدولي يمثل بوابة عبور إلى محافظة كرابي الواقعة في جنوب شرق تايلند والبلدان المجاورة لها منها ماليزيا وسنغافورة. ومع إطلاق الخدمة اليومية، التي يتم تسييرها وفق نقطة توقف في يانغون بميانمار، تصبح «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تسيرّ رحلات إلى كرابي. وأيضاً، فإن الرحلات المباشرة إلى مطار يانغون الدولي سوف تؤمن للمسافرين ولوجاً أسهل إلى هذه المدينة التي تعتبر المركز التجاري في ميانمار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: «نفخر بأن نرى شبكة فلاي دبي تتوسع باتجاه مدن الشرق مع إطلاق رحلات إلى كرابي ويانغون، كما نعتز بأننا، خلال السنوات العشر الماضية، قد استطعنا المحافظة على التزامنا بوصل أسواق لم تكن تتمتع بخدمات ربط سابقاً، ما منح الملايين من المسافرين فرصة السفر بسهولة أكبر من وجهات بعيدة مثل هلسنكي في الغرب إلى كرابي في الشرق عبر مركز دبي للطيران».

ولا تقف الشراكة المبتكرة مع «طيران الإمارات»، والتي أبصرت النور منذ عام 2017، عند حدود مشاركة الرمز، بل تتضمن أيضاً تعاوناً متكاملاً في الشبكات وفق جدولة منسقة للرحلات. وفي وقت سابق من هذا العام، دشنت «فلاي دبي» رحلاتها إلى نابولي، ما شكل إضافة مكملة إلى شبكة طيران الإمارات في إيطاليا. وفي الإطار ذاته، فإن الرحلات الجديدة إلى كرابي سوف تمنح المسافرين خيارات أوسع للسفر إلى تايلند، علماً بأن بعض الوجهات فيها يتم تسيير رحلات إليها من الإمارات مثال بانكوك، وفوكت بواسطة «طيران الإمارات».

من جهته، قال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فلاي دبي: «إن إطلاق الوجهتين الجديدتين يشكل دعماً للعلاقات التجارية بين الإمارات وميانمار وتايلند، وإننا على ثقة من أن رحلات فلاي دبي اليومية سوف تشهد إقبالاً من قبل المسافرين ليس فقط من الإمارات، ولكن أيضاً من دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات أخرى من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية العابرين إلى هذه الوجهات عبر شبكة طيران الإمارات».

تجدر الإشارة إلى أن كرابي تتميز بأنها وجهة سياحية مشهورة وذات شعبية كبيرة بين رواد الشواطئ ومحبي المغامرات، ففي الوقت الذي سوف تبهر فيه منحدرات الحجر الجيري وغابات المانغروف الكثيفة وجزيرة بفي بفي الشهيرة عشاق الطبيعة، تقدم كرابي أيضاً نشاطات ممتعة عديدة مثل الغوص أو المشي لمسافات طويلة أو استكشاف شلال هواي توه في المتنزه الوطني فانوم بنشا.

وبوصفها أكبر مدينة في ميانمار، فإن يانغون مشهورة بالمزيج الرائع من العمارة التاريخية، والأفق الشاهقة الحديثة إلى جانب المعابد التقليدية. ولعل أكثر المعالم السياحية شهرة في المدينة هو شويداغون بايا، المعبد الذهبي البراق، وهو واحد من أكثر أماكن البوذية قدسية.