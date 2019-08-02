شانغهاي تستضيف مؤتمراً للذكاء الاصطناعي

المصدر: شانغهاي- شينخوا

تستضيف بلدية شانغهاي شرقي الصين مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي 2019 في أواخر أغسطس الجاري، ووفقاً لحكومة بلدية شانغهاي فإن المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين 29 و31 أغسطس، سيركز هذا العام على العالم الذكي المرتبط الذي يمكّن من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعية.

وسيشهد المؤتمر انعقاد منتديي قمة، حيث سيبحث المسؤولون الحكوميون ومندوبو المنظمات الدولية وعلماء رواد ورجال أعمال في تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية عالية الجودة والتطبيق والحوكمة.

وسيشغل المؤتمر مساحة 17 ألف متر مربع لعرض تطبيقات إبداعية متعلقة بالإيكولوجيا الصناعية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المدن والقيادة الذاتية وتكنولوجيا أحدث.

وسوف يشارك في المعرض نحو 300 شركة، فيما يشكل 50% من المتحدثين الضيوف من خارج الصين.

واستضافت الصين الدورة الأولى لهذا المؤتمر في بلدية شانغهاي العام الماضي 2018، حيث جذب 200 ألف زائر و71 ألف ضيف مما يزيد عن 40 دولة ومنطقة.

وسوف تنشئ شانغهاي 6 مناطق عرض للتطبيق الإبداعي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و60 سيناريو لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2020.