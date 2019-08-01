انخفاض البطالة الأوروبية

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أظهرت بيانات أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5% في يونيو الماضي، متراجعاً بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو الماضي.

وقالت الوكالة إن معدل البطالة بعد حساب التغيرات الموسمية يعد الأقل الذي يتم تسجيله في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يوليو 2008.

وكانت الوكالة قد أعلنت أن معدل البطالة في مايو الماضي بلغ 7.5%، ولكنها عدلت الرقم إلى 7.6% بعد ذلك. وبلغ عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي 12.4 مليون شخص في منطقة اليورو، بانخفاض بواقع 45 ألف مقارنة مع مايو. وانخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 15.4% في يونيو مقارنة بـ15.7% في مايو وتم تسجيل أعلى معدلات بطالة بين الشباب في اليونان بنسبة 39.6% وإسبانيا 32.4% وإيطاليا 28.1%.