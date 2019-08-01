معرض للعسل في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت جمارك دبي المعرض الأول من نوعه على مستوى الجمارك العالمية والمحلية لعرض منتجات العسل وتعريف الجمهور بها، وقام عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، بافتتاح المعرض الذي أقيم في المقر الرئيسي للدائرة ونظمته إدارة المراكز الجمركية البرية.

وعرض المشاركون في المعرض منتجاتهم لتعريف الجمهور بفوائد العسل وأهميته الصحية وأنواعه، وطرق التمييز بينها، من خلال درجة لونها ورائحتها، التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه، حيث شهد المعرض بعد انطلاقه إقبالاً كبيراً من الزائرين الذين عبّروا عن تقديرهم الكبير لجهود جمارك دبي ودورها في إتاحة الفرصة للعارضين للتعريف بمنتجاتهم، ما يسهم في زيادة الإقبال عليها في إطار الدور الذي تقوم به الدائرة لدعم التجارة بالمواد الغذائية عبر تمكين التجار من إيصال هذه المواد ومن ضمنها منتجات العسل إلى المستهلكين من خلال توفير أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لحركة التجارة بالمواد الغذائية.

وقدّم العارضون المشاركون للجمهور معلومات وافية عن أنواع العسل التي يتم توفيرها في الأسواق المحلية وبما يلبي متطلبات المستهلكين من كل الشرائح، حيث تشهد منتجات العسل إقبالاً متزايداً مع توسع المعرفة بفوائدها الصحية بوصفها مكوناً أساسياً في النظام الغذائي الصحي الذي يساعد الإنسان على بناء الجسم السليم، ما يسهم في زيادة إنتاجية أبناء المجتمع وتطوير قدرتهم على تحسين أدائهم في كل مجالات العمل دعماً للتطور الاقتصادي المتصاعد الذي تشهده دولة الإمارات في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق التقدم الاقتصادي والصدارة العالمية.