«كافيه» يقدّم خدمات التسجيل والترخيص التجاري في دبي على مدار الساعة

المصدر: دبي - البيان

يقدّم «دي إي دي كافيه» الواقع في بالم ستريب، جميرا، والتابع لمركز هاي ليفيل لإنجاز المعاملات الحكومية، خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لكل المتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة.

ويعتبر «دي إي دي كافيه» أول مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري بطريقة مبتكرة عبر تقليل وقت تنفيذ المعاملة وتقديمها، إلى جانب وجود مقدمي الخدمة المؤهلين للمساعدة داخل الكافيه في حين يستريح العميل ويستمتع بالقهوة المتوفرة.

وأكد عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، دعم القطاع لرائدة الأعمال نجلاء إبراهيم الشامسي، مؤسسة ومالكة «دي إي دي كافيه».

وقال: «يتماشى دعم «دي إي دي كافيه» مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى خلق نماذج مبتكرة في خدمة العملاء وتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال والتركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم في وقت قياسي بدون انتظار».

الارتقاء بالخدمات

وأفاد المهيري بأن اقتصادية دبي أطلقت استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الرخص والشركات المحلية والدولية، من خلال تعزيز الأداء المالي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.

وأضاف المهيري: «يعتبر «دي إي دي كافيه» من المبادرات الجديرة بالثناء نظراً لمواءمته الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، التي تسعى إلى أن تكون أذكى وأكثر مدن العالم سعادة.

وسيعزز «دي إي دي كافيه» من موقع دبي بين مجتمع الأعمال المحليين والدوليين، ومكانة الإمارة بوصفها مركزاً تجارياً تنافسياً لتحقيق النمو المستدام، وأن ممارسة الأعمال في دبي ليست مرتبطة بحدود زمنية أو جغرافية».

إسعاد المتعاملين

وأشادت نجلاء إبراهيم الشامسي، مؤسسة ومالكة «دي إي دي كافيه»، بمستوى التعاون والتنسيق مع اقتصادية دبي والدعم المقدم لها كونها واحدة من رواد الأعمال.

وقالت: «سيعمل «دي إي دي كافيه» عبر كادر بشري ذي خبرة وكفاءة مؤهل لتقديم خدمات ذات جودة عالية تفوق توقعات العملاء، وآليات عمل ميسرة لإسعاد المتعاملين، وذلك بنفس الرسوم المتبعة بمراكز الخدمة في الدولة. ونتقدم بالشكر إلى اقتصادية دبي على الثقة التي أولونا إياها، ما يحملنا المزيد من الأعباء على عاتقنا لإثبات الذات».

ويقدم «دي إي دي كافيه» خدمة «درايف ثرو» لتوفير سبل الراحة للمتعاملين ومرونة الإجراءات منذ اختيار العميل للخدمة وهو داخل السيارة وحتى الانتهاء من المعاملة وتسليمها له.

ويمكن للعملاء الدخول إلى خدمة الاستقبال الذكية في الكافيه، أو من خلال الجلوس في المركبة، وطلب الخدمة من خلال التطبيق الذكي «DED Cafe». ويمكن للعملاء طلب المساعدة من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، والاسترخاء في المقهى لغاية الانتهاء من معاملتهم، أو من خلال التطبيق والقيام بدردشة حية مع مستشار الخدمة، وإرفاق المستندات، وتسديد المبلغ لاحقاً عبر بوابة الدفع.