«مرحبا».. 28 عاماً في خدمة المسافرين

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «مرحبا»، خدمة دناتا للاستقبال والمساعدة في المطارات، بمرور 28 عاماً على انطلاق عملياتها. وأصبحت الشركة، التي تأسست في عام 1991، واحدة من أسرع شركات خدمات المسافرين نمواً في العالم، إذ يولي فريق عملها العميل أولوية ويركز على تقديم أفضل خدمة له.

وتقدم «مرحبا» في هذه المناسبة خصماً 28% على حجوزات الصالات وخدمة الاستقبال والمساعدة وإجراءات السفر من المنزل، التي تمت أمس، ويخضع ذلك لبعض الشروط والأحكام.

وكان قد تم تدشين خدمة «مرحبا» لتوفير تشكيلة متنوعة من الخدمات المتميزة للمسافرين القادمين والمغادرين والعابرين في مطار دبي الدولي. وقد سجل الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، تماشياً مع النمو الكبير الذي تشهده دبي كونها مركزاً دولياً رئيساً للسفر الجوي.

وتواصل «مرحبا» تطوير خدماتها وتصممها وفقاً لمتطلبات المسافرين وسعياً منها إلى جعل تجربة سفرهم مريحة قدر الإمكان. وتقدم الشركة خدمات الإنجاز السريع والسهل ونقل الأمتعة لأكثر من 365 ألف مسافر سنوياً من القادمين والمغادرين والمارين عبر مطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين.

وبالإضافة إلى خدمة الاستقبال والمساعدة، تدير دناتا 12 صالة خاصة للمغادرين في 5 دول، حيث تتيح للمسافرين الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق والمرطبات العالمية والاسترخاء أو إنجاز أعمالهم في أجواء هادئة. وتستقبل «مرحبا» 2.3 مليون مسافر سنوياً في صالاتها في دبي وسنغافورة وملبورن (أستراليا) وكراتشي (باكستان) وجنيف وزيوريخ (سويسرا).