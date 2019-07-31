صالة الدرجة الأولى بمطار دبي بين الأفخم عالمياً

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حلت صالة الدرجة الأولى بمطار دبي «كونكورس أ» في قائمة أفضل 5 صالات فاخرة من الدرجة الأولى في العالم نشرتها مجلة «أي تيربو نيوز» المتخصصة في أخبار السفر والسياحة العالمية.

وقالت المجلة : يمكن لأكبر صالة من الدرجة الأولى على هذا الكوكب استيعاب ما يقرب من 600 شخص، يحق لهم جميعاً الاستماع بـ«السبا» المجاني والوصل المباشر إلى بوابات الصعود على متن طائراتهم.

كما تتوفر أسرة مريحة مزودة بوسائد وبطانيات ويتوفر أيضاً مطعم فاخر ومركز أعمال فضلاً عن منطقة تسوق حرة مخصصة وناد للأطفال ومناطق تمتاز بأجوائها الهادئة، ودشات للاستحمام ومنطقة تدخين سيجار خاصة.

أما الصالات الأخرى فكانت مقصورة الدرجة الأولى في مطار زيوريخ المبنى اي وصالة كونكور الخاصة بالخطوط البريطانية بمطار هيثرو المبنى 5 وصالة بير كاثي باسفيك بمطار هونغ كونغ وصالة إيرفرانس لا بروميير بمطار شار ديغول.