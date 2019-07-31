«سيتي جروب» تشطب وظائف

المصدر: نيويورك - د ب أ

تعتزم مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية شطب مئات الوظائف في مختلف قطاعات تداول الأسهم والخدمات ذات العائد الثابت العام الحالي، بعد تراجع عائد نشاط تداول الأوراق المالية لدى البنوك الأمريكية الكبرى خلال النصف الأول إلى أقل مستوياته منذ نحو 10 سنوات بحسب وكالة بلومبيرغ.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المجموعة المصرفية ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام 7% بفضل زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق. وزادت إيرادات «سيتي جروب» خلال الربع الثاني من العام 2% سنوياً بما يعكس زيادة الإيرادات في قطاع خدمات التجزئة المصرفية العالمية.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثاني 4.8 مليارات دولار مقابل 4.49 مليارات الفترة نفسها من 2018.