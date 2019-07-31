«تجوّل» تطلق باقات عطلات العيد في 5 وجهات سياحية مميزة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تجوّل»، منصة حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها، لعملائها فرصة اكتشاف مجموعة من أروع الوجهات السياحية هذا الموسم من خلال باقات عطلات العيد المميزة والتي تشمل تذاكر الطيران والتنقل والإقامة الفندقية والجولات السياحية.

وتعد مجموعة جزر السيشيل المعروفة «بالأرخبيل» وجهة مذهلة فيما تشتهر المالديف بمياه شواطئها الصافية والشعاب المرجانية الجميلة وعالم الأحياء المذهل تحت الماء.

وتعد العاصمة الجورجية تبليسي مثالًا على روعة امتزاج العراقة بالحداثة، إذ تجمع بين الضيافة والتاريخ العريق والمساحات الخضراء وتعتبر البوسنة والهرسك من أبرز الوجهات السياحية في العالم لما تتميز به من شعب مضياف وجبال شامخة وقلاع تعود إلى العصور الوسطى.

ويمكن استكشاف التباين المعماري في باكو عاصمة أذربيجان عبر مباني تحمل عبق التراث الإسلامي.