تويو اليابانية للإطارات تستثمر 434 مليون دولار لبناء المصنع في صربيا

المصدر: بلجراد - د ب أ

أعلنت شركة تويو اليابانية للإطارات أمس أنها تعتزم استثمار 48.8 مليار ين ( 434 مليون دولار) في مصنع لها في صربيا، حيث سوف تسعى من خلاله لتلبية الطلب في أوروبا وروسيا.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المصنع في مدينة اندجيجا، في ضواحي بلجراد، في مايو 2020، على أن يبدأ الإنتاج في يناير 2022.

وقالت الشركة إنها تعتزم أن يصل حجم إنتاجها 5 ملايين إطار سنوياً بحلول صيف 2023.

وقال رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش في مؤتمر صحفي: إن المصنع سوف يوظف في بداية العمل 530 عاملاً. وأضاف «إنها أنباء جيدة لمدينة اندجيجا، وأيضاً جيدة لصربيا». ويذكر أنه تم تدشين شركة تويو في أوساكا عام 1945، ويعمل بها 13 ألف موظف في أنحاء العالم.