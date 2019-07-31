تراجع البطالة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن معدل البطالة انخفض على نحو طفيف. وأوضحت، أن معدل البطالة في البلاد تراجع 2.3% في يونيو، مقارنة بـنحو 2.4 % في الشهر السابق له، في حين تراجع الإنتاج الصناعي للبلاد 3.6 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق له.

وارتفع عدد العاملين في يونيو 0.9 % مقارنة بالعام السابق إلى 67.47 مليون شخص، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 1.61 في يونيو، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية.

ورغم هبوط معدل البطالة، لا تزال اليابان تعاني نقصاً حاداً في اليد العاملة في واحدة من أسرع الاقتصادات شيخوخة في العالم.

وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض 1.9% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «نيكاي بيزنس ديلي»، ويأتي بعد زيادة 2% في مايو.