ارتفاع إيرادات «لوفتهانزا» خلال الربع الثاني 4%

المصدر: كولونيا - د ب أ

أعلنت «لوفتهانزا» أمس ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني 4% في حين تراجع هامش أرباح التشغيل المعدل خلال الربع الثاني إلى 7.8% مقابل 10.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال «أولريك سيفنسون» المدير المالي للشركة : «أرباحنا تأثرت بالمنافسة الشرسة في أوروبا والزيادة الكبيرة في الطاقة التشغيلية، وبخاصة على خطوطنا قصيرة المدى خارج ألمانيا والنمسا. نحن تجاوبنا مع هذا الوضع بتقليل نفقاتنا وزيادة مرونتنا».

وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثاني من 226العام مليون يورو بما يعادل 0.48 يورو لكل سهم مقابل 752 مليون يورو بما يعادل 1.59 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من 2018. وبلغت أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 754 مليون يورو مقابل مليار يورو في الربع الثاني من العام الماضي.