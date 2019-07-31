سرقت بيانات شخصية لأكثر من 106 ملايين من عملاء «كابيتال وان فايننشال»

أعلن المصرف الأميركي «كابيتال وان فايننشال» أن البيانات الشخصية لأكثر من 106 ملايين من عملائه الأميركيين والكنديين سرقت مؤخراً، مؤكداً أنه تم توقيف السارقة وهي مهندسة معلوماتية اعتقلتها الشرطة الفيدرالية.

والاختراق هو واحد من أكبر عمليات القرصنة المعلوماتية لبنك أميركي كبير إذ إن «كابيتال وان» هو خامس مصدر لبطاقات الائتمان المصرفية في الولايات المتحدة.

وقال المصرف إنه «اكتشف أن فرداً من الخارج تمكن من الدخول بشكل غير مسموح به (إلى الشبكة المصرفية) وحصل على بعض البيانات الشخصية».

وأضاف «كابيتال وان فايننشال» أن هذه البيانات هي لأشخاص «قدموا طلبات للحصول على منتجات مرتبطة ببطاقات الائتمان أو يرغبون في الحصول على بطاقة مصرفية لكابيتال وان». وأوضح أن 100مليون مواطن أميركي ونحو 6 ملايين كندي معنيون بهذا الاختراق». نيويورك - أ ف ب