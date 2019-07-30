«دو» تعزز التزامها بأهداف الاستدامة في 2018

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «دو» تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2018. يأتي ذلك في إطار تأكيد التزامها بالعمل كشركة مواطنة مسؤولة تعمل على رفع معايير الاستدامة في الإمارات، حيث تعكس الركائز الثلاث الأساسية للشركة رغبتها في تطوير استراتيجيات فريدة تجعل أعمالها أكثر ابتكاراً ومسؤولية.

وتهدف «دو» من خلال ذلك إلى قياس الأداء مقارنةً بعناصر الاستدامة الخاصة بها، وقضايا الاستدامة المادية والأهداف الأربعة الأكثر أهمية للتنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي والصناعة والابتكار والبنية التحتية وتقليل التفاوت والمدن والمجتمعات المستدامة، كل ذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الشاملة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير. (GRI G4).

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: «يعتبر التعاون الجماعي لأصحاب المصلحة، بمن فيهم الموظفون والمستثمرون والعملاء، الطريقة الأمثل لتحقيق خارطة طريق فعالة للاستدامة. نعمل على معالجة الاستدامة من خلال الانخراط بعناية نحو مبادرات الشركات المسؤولة».