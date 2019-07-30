أوبر تطلق تنبيهات «التحقق من مشوارك» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أوبر» عن إطلاق تنبيهات وإشعارات «التحقق من مشوارك» لجميع مستخدمي التطبيق في الإمارات والمنطقة.

يأتي ذلك بعد إطلاقها في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي. وعلى مدار السنوات الماضية، قدمت «أوبر» عدداً من ميزات السلامة التي توفر للركاب المزيد من الراحة والطمأنينة خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر، ومن بينها إمكانية مشاركة تفاصيل المشوار مع الأهل والأصدقاء وإخفاء البيانات الشخصية، ومركز الدعم في التطبيق الذي يقدم الدعم اللازم والإرشادات عند الحاجة.

وقد عززت هذه الميزات منتجات السلامة الأساسية التي تقدمها أوبر، والتي تشمل مركز الدعم على مدار الساعة وإمكانية تتبع كافة الرحلات عبر نظام تحديد المواقع GPS، فضلاً عن فحص خلفية كافة الشركاء السائقين.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أطلقنا العام الماضي العديد من ميزات السلامة. نريد أن تصبح خطوات التحقق من مشوارك مرادفة لأوبر. وسوف تساعد هذه الميزة على تذكير الركاب بإكمال ثلاث خطوات للتأكد من الصعود في السيارة الصحيحة مع السائق الصحيح.