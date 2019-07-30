شراكة بين أراضي دبي و«أون لاين للمزادات»

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع شركة «أون لاين للمزادات» التي تمارس أيضاً أنشطة تنظيم وإدارة المزادات العقارية الاختيارية الخاصة وفق إجراءات واختصاصات الدائرة للأفراد والمؤسسات. وقع الاتفاقية سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد أهلي مالك شركة «أون لاين للمزادات».

وقال سلطان بن مجرن: يبرز هذا النوع من الاتفاقيات مساعينا الدؤوبة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات مع القطاع الخاص، لإيماننا بما يوفره من خدمات متنوعة تساعدنا على ترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات وأسرعها بما يجاري توقعاتهم. إننا في الدائرة نعمل وفق معايير مبتكرة لإسعاد كافة فئات المتعاملين، من أجل تحقيق رؤيتنا الشاملة لجعل دبي وجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وقال أحمد مصطفى أهلي: تتمتع شركتنا بتاريخ طويل وخبرة ممتدة في مختلف الأنشطة المتعلقة بتنظيم وإدارة المزادات العقارية الاختيارية الخاصة، كما نحرص على الالتزام التام بالإجراءات المحددة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ونعمل على ضمان أعلى مستويات النجاح في المزادات التي ننظمها، عن طريق استقطاب الشرائح المهتمة من الإمارات وخارجها. وسنعمل تحت إشراف ودعم أراضي دبي، مع التزامنا التام بالشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية.

وقال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: تعتبر المزادات المتخصصة من الأنشطة الترويجية المعروفة، ويمكن الاستفادة منها ضمن الحلول التي نبتكرها للترويج العقاري في الإمارة.

ونحن على يقين تام من أن الخدمات التي توفرها «أون لاين للمزادات» ستسهم في استقطاب فئة واسعة من المستثمرين الذين يتطلعون للدخول إلى السوق العقاري بمرونة تامة وبأدنى قدر من الجهد والوقت، لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال.

وستقوم «أون لاين للمزادات» بتوفير أدوات مبتكرة للترويج والاستثمار العقاري، بما يعود نفعه على القطاع وعلى مختلف الأطراف من المطورين والملاك والمستثمرين. وتعتمد الشركة على سلسلة من الإجراءات المبسطة في تنظيم المزادات العقارية العلنية والإلكترونية، بالتناغم مع مشهد التحول الذكي القائم في دبي وتوجهات قيادتها الرشيدة، لتعزيز تنافسية القطاع.