المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «هيتاشي ليمتد» اليابانية عن ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 14% سنوياً إلى 120.3 مليار ين (1.11 مليار دولار) مقابل 105.2 مليارات ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي 124.42 يناً مقابل 108.8 ينات لكل سهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 182.5 مليار ين بزيادة سنوية نسبتها 1% في حين تراجعت هذه الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 16% سنوياً إلى 124.3 مليار ين.

وتراجعت إيرادات «هيتاشي» بنسبة 6% سنوياً إلى 2.03 تريليون ين مقابل 2.17 تريليون ين خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.