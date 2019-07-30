المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان «التوظيف عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، الذي أجراه «بيت.كوم» أن مواقع التوظيف عبر الإنترنت تُعتبر الطريقة الأفضل والأسرع للبحث عن الكفاءات وتوظيفها في الشركات في الإمارات، حيث أكد 73٪ من المشاركين أن الإنترنت سهل عملية التوظيف في شركاتهم.

وقال نصف المشاركين إن شركاتهم تنوي تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبينما صنف 57٪ ممارسات التوظيف في شركاتهم على أنها معقدة.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: «يكشف استبيان التوظيف عبر الإنترنت عن أهم التقنيات والأدوات التي تستخدمها شركات المنطقة حالياً لتسهيل عملية التوظيف، فتمتع الشركات بمعرفة شاملة حول عملية التوظيف عبر الإنترنت، يساعدها في اكتشاف العوامل التي تسهم في نجاحها وكيفية تحسينها.».