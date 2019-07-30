ترامب يدعو «أبل» لبناء مصنع في تكساس

المصدر: نيويورك - وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يريد أن تبني شركة أبل مصانعها في الولايات المتحدة ويتوقع أن يعلن قريباً اسم شركة تقوم ببناء هذا المصنع في تكساس.

وقال ترامب: «إذا صنعت شركة أبل الأجزاء في الولايات المتحدة، فلن تواجه ضريبة عليها». وبينما تصمم «أبل» منتجاتها في الولايات المتحدة، يتم تصنيع الكثير منها بالفعل في الصين، وعلى الرغم من وجود «هدنة» في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن التعريفات المعلنة بالفعل لا تزال سارية.

وفي يوليو 2017، قال ترامب إن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل أبلغه أن الشركة ستقوم ببناء «ثلاثة مصانع كبيرة»، لكن المشكلة الوحيدة في هذا التعليق هي أنه لم يكن صحيحاً، حيث نفت شركة أبل في وقت لاحق أن أي محادثة من هذا القبيل قد وقعت وقالت إنها بالتأكيد ليست لديها خطط لبناء أي مصانع في الولايات المتحدة.