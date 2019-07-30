المصدر: دبي - البيان

أظهر استبيان صادر عن «هانيويل» أن أكثر من 70% من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في الإمارات والسعودية ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف تقرير «أبرز معالم سوق إنترنت الأشياء الصناعية في الإمارات والسعودية» أصدرته هانيويل بالتعاون مع «يوجوف»، أن كبار صناع القرار في قطاع المباني والمدن يعتمدون على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية لتحقيق مكاسب رئيسية، تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 53%، وتوفير الوقت بنسبة 50% وزيادة العائدات بنسبة 26%.

وقال جورج بو متري، نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل»: «تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة والتحليلات على تعزيز السلامة».