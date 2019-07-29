الهند أكبر أسواق «واتسآب» بـ 400 مليون مستخدم شهرياً

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتسآب» عن وصول عدد مستخدمي التطبيق في الهند إلى 400 مليون مستخدم شهرياً لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق الأمريكي.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في الهند كان قبل عامين 200 مليون مستخدم فقط. ولم يعلن «واتسآب» ولا «فيسبوك» التي تمتلك التطبيق عن أرقام مستخدميهما في الهند خلال العامين الماضيين.

وبحسب شركة أبحاث السوق «كاونتر بوينت» فإن هذه الأرقام ستساعد شركة «فيسبوك» في تأكيد سيطرتها على السوق الهندية، حيث يبدو أن كل مستخدمي الهواتف الذكية في الهند يستخدمون «واتسآب»، في الوقت الذي تشير بيانات الشركة إلى أنه يوجد بالهند حوالي 450 مليون مستخدم للهواتف الذكية.

يذكر أنه يوجد بالهند حوالي 500 مليون مستخدم للإنترنت وفق تقديرات عدد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.