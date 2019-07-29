«هواوي» تتقدم 11 مركزاً على قائمة فورتشن 500

المصدر: دبي - البيان

سجلت علامة «هواوي» تحسناً ملحوظاً على قائمة «فورتشن 500» لأبرز الشركات العالمية، حيث ارتقت إلى المرتبة 61، متقدمة بـ 11 مركزاً مقارنة بالعام السابق، و68 مركزاً مقارنة بعام 2017، ما يؤكد سير الشركة وفق مسار تطويري ناجح حافل بالإنجازات.

وتصنّف قائمة «فورتشن 500» الشركات وفقاً لإيراداتها وأرباحها، حيث تركّز على حجم الشركات وتقارن أداء الشركات وفق معايير عدّة. وبات هذا التصنيف مؤشراً هاماً تستخدمه الشركات لقياس ما تمتلكه من قوة وحجم وتنافسية على المستوى العالمي، كما أنه يمثّل أحد أهم معايير الاقتصاد العالمي ليتجاوز حدود الدول والقوميات والفروقات الثقافية.

ويأتي صعود «هواوي» اللافت نتيجة طبيعة ومستحقة لما حققته من زيادة في العائدات بنسبة 22%، وتغيير بنسبة 27.5% في الأرباح على أساس سنوي مقارنة بالعام الفائت، علماً بأن تفوّق العلامة لم يقترن بقيم الربحية فحسب.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين: «يشكل تقدمنا المستمر على قائمة «فورتشن 500» دليلاً آخر على نجاح الشركة في 2019. وقد كان لنهجنا المتفاني بتوفير أفضل الحلول التقنية للعملاء، والتركيز على الابتكار من خلال الاستثمار في تجارب البحث والتطوير دور جوهري في تحقيق مزيد من التميز والنجاح».

تجدر الإشارة إلى أن «هواوي» قد حققت في وقت سابق من هذا العام المركز 47 على قائمة «براندز» لأفضل 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المنتجات المبتكرة الرائدة مثل نظام الكاميرا المتقدم الذي يتمتع به هاتف «هواوي بي 30» الذكي والابتكارات التكنولوجية غير المسبوقة، التي تتمتع بها سماعات هاتف «هواوي ميت إكس»، إلى جانب هاتف «ميت 20 إكس» المرتقب، والذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس.