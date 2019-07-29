«دو» و«سيسكو» تطلقان نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركتا «دو» و«سيسكو»، عن إطلاق نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي، والذي يُعد حلاً رقمياً متطوراً للخدمة الذاتية هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمصمم لإثراء تجربة المستخدمين ومساعدتهم على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بشكل سلس.

يوفر الحل الجديد لعملاء «دو» العديد من الميزات بما في ذلك إمكانية الحصول على أجوبة سريعة لاستفساراتهم دون أي رسوم إضافية، إلى جانب تمكينهم من الانتقال من تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية التقليدية إلى حل رقمي أكثر كفاءة وسرعة لخدمة العملاء بشكل مرئي.

ويوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي واجهة مرئية بديلة لـنظام الاستجابة الصوتية التفاعلية التقليدي، مما يتيح للعملاء رؤية وتتبع اختياراتهم دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح الهاتف للاستماع إلى خيارات متعددة أو معلومات متكررة أو حفظ خيارات القائمة. وتساهم تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئية في سد الفجوة بين قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة الذاتية الرقمية والقنوات التقليدية لخدمة العملاء.

ويقدم حل الخدمة الذاتية الجديد ميزات وفوائد جديدة للعملاء من خلال إضافة القائمة المرئية ومحتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، وتشمل هذه الميزات: المساعدة الرقمية حسب الطلب، في أي وقت وفي أي مكان، إمكانية الوصول إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية، دعم شامل يستند إلى قائمة من الحلول والخدمات.

وتأتي المبادرة الجديدة استكمالاً لجهود «دو» المتواصلة والهادفة إلى تحسين مستوى خدمة العملاء بما يتماشى مع رؤيتها نحو توفير المزيد من الخدمات الرقمية التي تواكب متطلبات عملائها في العصر الرقمي. وستكون الخدمة متاحة للعملاء من الأفراد والشركات بخمس لغات وهي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والمالايالامية.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: انطلاقاً من موقعنا المتميز كشركة رائدة في اعتماد أحدث الحلول والخدمات الرقمية نسعى في دو إلى مواصلة البحث عن طرق ووسائل جديدة تتيح لنا الارتقاء بتجربة عملائنا، وتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى إعادة صياغة مفهوم خدمة العملاء.

ويوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي حلاً مبتكراً وفريداً من نوعه لمعالجة استفسارات عملائنا من الأفراد والمؤسسات، وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة عاليتين. ونحن على ثقة بأن هذا الحل سيقدم العديد من الفوائد لعملائنا، حيث يتسم النظام الجديد بواجهة استخدام سلسة للغاية، مما يسهّل على عملائنا عملية الحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات.

من جهته، قال علي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزودي الخدمة لدى سيسكو: «تقوم دو بدور ريادي وسبّاق كأول مشغل خدمات يدخل نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي إلى الشرق الأوسط بالشراكة معنا.

ونهدف معاً من خلال التقنية الجديدة إلى تمكين العملاء وتعزيز قدراتهم عبر تزويدهم بالمزيد من قنوات الخدمة الذاتية الرقمية للإجابة عن استفساراتهم دون الحاجة إلى زيارة المتجر أو التواصل مع مراكز الاتصال».