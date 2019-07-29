موقف سيارات آلي دون إشراف بشري

المصدر: دبي - البيان

نجحت كلٌّ من شركتي «بوش» و«دايملر» الألمانيتين في الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية في مدينة بادن بغية تشغيل نظام ركن السيارات المؤتمت في موقف السيارات الخاص بمتحف «ميرسيدس بنز» في مدينة شتوتغارت بألمانيا.

ويُمكن الوصول إلى خدمة ركن السيارات المؤتمتة هذه من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، ولا يتطلب الاستخدام وجود سائق للسلامة على الإطلاق، حيث يمكن للسائقين قيادة مركبتهم إلى موقف السيارات ومن ثم الخروج منها، واختيار موقف الركن المرغوب بمجرد الضغط على شاشة الهاتف الذكي، وحالما يُغادر السائق موقف السيارات، تتحرك السيارة ذاتياً نحو المكان المُختار لتركن نفسها هناك.

وعلى النحو ذاته، تعود السيارة إلى نقطة التسليم بنفس الطريقة. وتستند هذه التقنية إلى التفاعل بين البنية التحتية في موقف السيارات الذكي التي تقدمها «بوش» وتكنولوجيا السيارات الخاصة بشركة «ميرسيدس بنز».