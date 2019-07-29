نمو متوقع لسوق أجهزة المساعدة الذكية في الصين

المصدر: بكين - شينخوا

توقع تقرير أن يصل حجم القاعدة المركبة لأجهزة المساعدة الذكية في الصين إلى 5.8 مليارات بحلول 2023. وبحسب أحدث تقرير حول سوق إنترنت الأشياء الصينية والصادر عن شركة كاناليس، المحلل العالمي لسوق التكنولوجيا، فإن الأجهزة المنزلية مثل المكيفات وأقفال الأبواب والثلاجات، التي سيكون من الممكن تشغيلها عبر مساعد ذكي من خلال شبكة الإنترنت، ستصل إلى 3.6 مليارات بحلول عام 2023.

وعملت زيادة المساعدين الأذكياء المدمجين في مكبرات الصوت، على تحفيز نمو الأجهزة المنزلية الذكية التي يمكن التحكم فيها عبر الصوت. ويبين التقرير أنه من عام 2018 إلى عام 2023، ستصل القاعدة المركبة للأجهزة المزودة بمساعدين أذكياء مدمجين في الصين، إلى 2.2 مليار وحدة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42%.

وتتوقع كاناليس أنه بحلول عام 2023، سيكون لكل عائلة صينية في المتوسط 7 أجهزة منزلية متوافقة مع المساعدين الأذكياء. وقال سينثيا تشين المحلل في شركة كاناليس ريسيرش: «من المتوقع أن تساهم الأجهزة المنزلية الكبيرة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، بأكبر قدر من النمو». وستظل الهواتف الذكية هي الجهاز الرئيسي للمساعدين الأذكياء حتى 2023.

وذكر التقرير أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيظل الوعي المتزايد بالحفاظ على الطاقة وخلق بيئة معيشية أكثر صحة، أمراً مهماً أيضاً لسوق إنترنت الأشياء في الصين.