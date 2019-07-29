المصدر: واشنطن - د ب أ

بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الربع الثاني من العام الحالي 139 مليون مستخدم يومياً، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي توقف فيه الموقع عن نشر أرقام المستخدمين شهرياً منذ أبريل الماضي.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن نمو عدد المستخدمين يشير إلى نجاح المزايا الجديدة، والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين. في الوقت نفسه، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى نجاح «تويتر» في جذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بهم وهو أمر لم يكن يحدث في الماضي.

ورغم شعبية «تويتر» بين مشاهير العالم والشخصيات العامة بما في ذلك الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يومياً يعتبر صغيراً جداً مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل «فيسبوك» الذي يستخدمه حوالي 1.59 مليار مستخدم نشط يومياً.