«بلوك تشين» يجتذب الطلاب في الاستطلاعات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أظهر تحليل أجري لبيانات وصفية سرية مستمدة من 660 استطلاع رأي إلكترونياً أجريت في غضون سنة بدءاً من منتصف 2018 وحتى منتصف 2019 عبر منصة «بولس» أن الاستطلاعات المتعلقة بقضايا الطلبة والمجتمعات المحلية هي الأكثر شعبية وانتشاراً بين المستخدمين عبر استخدام «بلوك تشين».

وتُعدّ «بولس» منصة تصويت قائمة على «بلوك تشين» وتعمل بدعم من حاضنة كاسبرسكي للأعمال. وأصبح اتخاذ القرارات الجماعية عبر الإنترنت جزءاً أساسياً من حياتنا الرقمية؛ إذ يشارك الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي، ومسابقات التسمية العامة، واختيار الشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم، وحتى في اختيار نكهة جديدة لأحد منتجات الشوكولاته.