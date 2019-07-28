دبي ضمن أفضل الوجهات الصيفية للهنود

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

كشف مسح حديث نشره موقع «بزنس وورلد» أن دبي تعد واحدة من ضمن خمس وجهات عالمية مفضلة من قبل الهنود لقضاء العطلة الصيفية.

وذكر المسح أن دبي بدأت تبرز بشكل كبير كوجهة رئيسية للمتسوقين، إذ يمكن للمرء خلال فصل الصيف استكشاف الكثير من المعالم السياحية والبقاء في فندق فخم بسعر معقول، وهي مكان رائع لقضاء عطلة فاخرة بأسعار معقولة وخاصة للعائلات التي ترغب في استكشاف المنتجعات ومعالم الجذب السياحي.

وقال موهيت بودار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شوز اون لوس»، التي أعدت الدراسة ونشرها الموقع: «لقد شهدنا زيادة في عدد الهنود الذين يسافرون إلى الخارج اليوم أكثر من أي وقت مضى، ونحن حريصون على استكشاف الأماكن التي لم يسبق لها مثيل، وقد أدى الاستعداد لدى الهنود لاستكشاف الوجهات غير المتوقعة، إلى زيادة حرص العديد من هذه المواقع على جذب المسافر الهندي».

واستند المسح على بيانات حول تحليل الشركة لاستفسارات العملاء عن الإجازات الصيفية التي تمت بين يناير إلى يونيو 2019. وتصدرت بالي القائمة، تليها جزر المالديف وأوروبا ودبي ولاداخ وتقع في أقصى شمال الهند.

ونظراً للظروف المناخية المواتية خلال هذا الوقت، تصدرت بالي قائمة أكثر الأماكن المفضلة لقضاء العطلات الصيفية. وتعد بالي واحدة من المواقع التي لديها ما تقدمه لكل نوع من المسافرين، من الأزواج إلى العائلات إلى المسافرين المنفردين.