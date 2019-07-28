«وارنر براذرز أبوظبي» يحتفل بعام على الافتتاح

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل عالم وارنر براذرز أبوظبي أمس بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، حيث نظم يوماً حافلاً بالنشاطات الاحتفالية والفعاليات الترفيهية العائلية بحضور أبطال دي سي سوبر هيروز مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان، إلى جانب العديد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة.

ورحّبت المدينة الترفيهية بالعائلات والأصدقاء بأجواء احتفالية مميزة، حيث خرج أبطال دي سي سوبر هيروز وشخصيات الأنيميشن المحبوبة قبيل انطلاق عرض وارنر براذرز السينمائي لملاقاة الضيوف والاحتفال حول مجسم قالب الحلوى المصمم خصيصاً للمناسبة والذي يرمز إلى جميع شخصيات المدينة الترفيهية في منطقة وارنر براذرز بلازا.

وواصل عشاق المرح والتشويق بعد ذلك تجربتهم الترفيهية المميزة من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً إلى جانب العروض الاحتفالية المباشرة، واستكشف الضيوف كذلك عالم المغامرات والمتعة الفريدة في المناطق الترفيهية الست التي تضم متروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش، بالإضافة إلى وارنر براذرز بلازا.

وعلى مدى عام منذ افتتاحها، استطاعت المدينة أن تحصد 8 جوائز مرموقة، بما في ذلك الجائزة الذهبية لقضاء «أفضل يوم في الخارج» ضمن جوائز برايد أوف أبوظبي 2018، كما صُنفت ضمن قائمة أفضل 100 مكان للزيارة في العالم من مجلة تايم في 2018. وحصدت أيضاً جائزة أفضل مدينة ترفيهية لعام 2019.