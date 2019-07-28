خبير بالقطاع: دبي تشهد تنوعاً هائلاً في المنتج السياحي

المصدر: دبي ـ البيان

قال حنا قزّي، المدير العام لمنتجع وسبا نيكي بيتش دبي، إن إمارة دبي تشهد تنوعاً هائلاً في المنتج السياحي خلال الصيف، في حين يواصل الزوار تدفقهم إليها لقضاء العطلات والتسوق واستكشاف الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة.

وأشار قزي إلى زيادة معدلات الإشغال في المنتجع بنسبة 85% خلال أيام الأسبوع، ونحو 100% خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: سوف نواصل النمو في زيادة معدلات الإشغال حتى نهاية الموسم. ونفتخر بأن مفهوم فريق العمل المتفاني داخل المنتجع قد ساهم في نجاحنا، خاصةً بوجود المنافسة المتزايدة من حولنا، حيث احتل منتجع وسبا نيكي بيتش المرتبة التاسعة على سلم تقييمات «تريب أدفايزر» من بين 630 فندقاً في دبي.

وأوضح أن منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، الوجهة العصرية المستوحاة من علامة زن العالمية الشهيرة في جميرا، يوفر لزواره باقات الإقامة والاستمتاع بالمناسبات الخاصة، التي تضمّ حزمة من أروع البرامج السياحية والترفيهية.