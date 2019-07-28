«باب القصر» يطرح باقات خلال العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

يقدم فندق باب القصر مجموعة من العروض الفاخرة الشاملة لجميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي والتي تتيح للضيوف استكشاف الحياة المترفة على أصولها، وإمضاء أوقات رائعة على الشاطئ واختبار التجارب الذوقية الأروع على الإطلاق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فمن خلال هذه الباقات الحصرية، يمكن للضيوف الاستمتاع بإجازة مثالية لا تنسى، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع باللعب وتذوق أشهى المأكولات والإقامة المترفة بلا أي تكاليف إضافية.

فكجزء من الباقة، يحصل الضيوف على إمكانية الاختيار ما بين أربعة مطاعم ومقاهٍ مميزة، تتنوع ما بين البيروفية والشرقية والعالمية، وممارسة طيف واسع من الأنشطة الترفيهية، واختبار تجارب الاستجمام المميزة في منتجع «أنجانا سبا» الصحي.

ويضم الفندق بركة سباحة واسعة بمساحة 35 متراً، وشاطئاً خاصاً ممتداً على مسافة 140 متراً. بعبارةٍ أخرى، يمكن للضيوف الاستمتاع بكل ما يوفره الفندق من مرافق.