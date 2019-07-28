المصدر: بكين - د ب أ

تراجعت الأرباح في الشركات الصناعية الصينية، مما يسلط الضوء على العقبات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر المكتب الوطني الصيني للإحصائيات في بيان أمس أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنسبة 3.1% في يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى أقل مستوى له منذ عام 1992 في الربع الثاني، مما يؤكد أهمية المحادثات التجارية المقرر استئنافها في شنغهاي الأسبوع المقبل.

وتواجه المصانع الصينية ضغوطاً كبيرة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، والعقبات الخاصة بارتفاع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الضغوط حول الربحية بسبب تجدد مخاطر الانكماش في أسعار المنتجين.