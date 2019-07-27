الصين تتهم «فيديكس» باحتجاز طرود لـ«هواوي»

المصدر: بكين - أ ف ب

اتهمت الصين شركة «فيديكس» للخدمة السريعة لإيصال الرسائل والطرود البريدية «باحتجاز» أكثر من مئة طرد لـ«هواوي»، بعدما أرسلت الشركة الأميركية بعضها إلى وجهات خاطئة، بحسب وسائل إعلام حكومية.

ويأتي الخلاف بين الشركتين وسط نزاع تجاري بين بكين وواشنطن، تبادلت فيه الدولتان فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات.

واعتذرت فيديكس في مايو عن هذا «الخطأ في الوجهات»، موضحة أنه طال «عدداً قليلاً» من طرود «هواوي». وقالت هواوي آنذاك إنها ستعيد النظر في علاقاتها مع خدمة تسليم الطرود على خلفية الحادثة، غير أن تحقيقاً بدأته الحكومة الصينية الشهر الماضي اتهم فيديكس بـ«احتجاز» أكثر من مئة طرد من «هواوي»، بحسب وكالة أنباء الصين. وذكر التقرير أن «التحقيق كشف خيوطاً أخرى عن انتهاك فيديكس لقوانين».