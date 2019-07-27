10 مناطق تتصدّر الأراضي الأكثر طلباً في دبي

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تواصل مختلف مناطق دبي تسجيل مستويات تنافس متصاعدة بين تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة بهدف تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والفندقي والترفيه.
وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» للمناطق العشر التي استحوذت على صدارة قائمة الأراضي الأكثر طلباً في دبي منذ بداية العام الجاري فقد تصدرت وادي الصفا 5 تليها حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم الثنية الرابعة تليها نخلة جميرا ورأس الخور والصناعية الأولى والمركاض ثم الحبية الثالثة ومجمع دبي للاستثمار الأول ووادي الصفا 6 ومعيصم الأول.
وادي الصفا 5
104 قطع أراضٍ تجارية
1.7 مليار درهم
حدائق الشيخ محمد بن راشد
147 قطعة أرض تجارية
1 مليار درهم
الثنية الرابعة
84 قطعة أرض تجارية
938 مليون درهم
نخلة جميرا
67 قطعة أرض تجارية
847 مليون درهم
رأس الخور الصناعية الأولى
8 قطع أراضٍ تجارية
592 مليون درهم
المركاض
43 قطعة أرض تجارية
575 مليون درهم
الحبية الثالثة
207 قطع أراضٍ تجارية
536 مليون درهم
مجمع دبي للاستثمار الأول
42 قطعة أرض تجارية
536 مليون درهم
وادي الصفا 6
109 قطع أراضٍ تجارية
462 مليون درهم
معيصم الأول
84 قطعة أرض تجارية
434 مليون درهم