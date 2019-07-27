10 مناطق تتصدّر الأراضي الأكثر طلباً في دبي

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تواصل مختلف مناطق دبي تسجيل مستويات تنافس متصاعدة بين تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة بهدف تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والفندقي والترفيه.

وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» للمناطق العشر التي استحوذت على صدارة قائمة الأراضي الأكثر طلباً في دبي منذ بداية العام الجاري فقد تصدرت وادي الصفا 5 تليها حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم الثنية الرابعة تليها نخلة جميرا ورأس الخور والصناعية الأولى والمركاض ثم الحبية الثالثة ومجمع دبي للاستثمار الأول ووادي الصفا 6 ومعيصم الأول.

وادي الصفا 5

104 قطع أراضٍ تجارية

1.7 مليار درهم

حدائق الشيخ محمد بن راشد

147 قطعة أرض تجارية

1 مليار درهم

الثنية الرابعة

84 قطعة أرض تجارية

938 مليون درهم

نخلة جميرا

67 قطعة أرض تجارية

847 مليون درهم

رأس الخور الصناعية الأولى

8 قطع أراضٍ تجارية

592 مليون درهم

المركاض

43 قطعة أرض تجارية

575 مليون درهم

الحبية الثالثة

207 قطع أراضٍ تجارية

536 مليون درهم

مجمع دبي للاستثمار الأول

42 قطعة أرض تجارية

536 مليون درهم

وادي الصفا 6

109 قطع أراضٍ تجارية

462 مليون درهم

معيصم الأول

84 قطعة أرض تجارية

434 مليون درهم