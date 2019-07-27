أستراليا تدعو لمزيد من التدقيق في هيمنة «فيسبوك» و«جوجل»

المصدر: كانبرا - د ب أ

دعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا في تقرير أمس إلى قدر أكبر من التدقيق في محتوى وأنشطة المنصات الرقمية الرائدة مثل «جوجل» و«فيسبوك».

وذكرت اللجنة أنه في إطار تحقيق استمر 18 شهراً تناول التأثير الذي تحدثه المنصات الرقمية في مجالات بث الأخبار والإعلانات، فقد حددت مجموعة ممارسات إشكالية متعلقة بالبيانات الشخصية مع احتمال الإضرار بالمستخدمين.

وكشف التحقيق أنه لا يتم إخطار المستخدمين بشكل كافٍ عن كيفية جميع البيانات الخاصة بهم واستخدامها. كما أن المستخدم لا يتمتع بقدر كافٍ من السيطرة على نطاق واسع من المعلومات التي يتم جمعها.

ووصفت اللجنة الحجم الكبير للبيانات الشخصية التي يتم جمعها دون استئذان أصحابها بأنه «مزعج» وأوصت بإنشاء كود خصوصية نافذ لممارسات المنصات الرقمية. ودعت اللجنة الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهيمنة «فيسبوك» و«جوجل».

ووجدت اللجنة أن المجتمع الأسترالي قد تأثر بعملية التضليل الإعلامي وانعدام الثقة المتنامي فيما يبث من أخبار.