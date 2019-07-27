صحيفة: دبي تزخر بكل الأشياء المُبهجة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قالت صحيفة«إكونوميك تايمز» في تقرير خاص عن السياحة في دبي، إن الوجهة السياحية العالمية تزخر بكل الأشياء المبهجة وبكل ما يمكن أن يخطر على بال المرء، مثل السباحة مع أسماك القرش، إلى رحلات السفاري، في حين أن مولاتها توفر أشياء تتجاوز آفاق التسوق.

وأضافت الصحيفة: «أما إن يخوض المرء تجربة التزلج في الصحراء فهي ليست ضرباً من الخيال، فلا شيء مستحيلاً في دبي، فهي تتيح لك تجربة العيش مع الثلج والظروف الشتوية الأصيلة، وكل ذلك داخل مول الإمارات الذي يضج حيوية، وسوف تجد واحدة من أكثر مناطق الجذب ابتكاراً وإثارة التي يمكن العثور عليها في الشرق الأوسط».

وتابعت أن هناك تجربة يتخللها المرح في مزلق على طول الجليد في أولى حلبات التزلج بمقاسات أولمبية في الإمارات في «دبي مول»، حيث تضم «حلبة دبي للتزلج» مرافق عالمية المستوى لتوفير باقة من الأنشطة للهواة والمحترفين.

ولمن أراد استكشاف واحدة من أكبر أحواض السمك في العالم، فهناك «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية والذي توج مؤخراً كأفضل وجهة ترفيهية في العالم بفوزه بالمركز الأول في ترتيب أفضل أكواريوم في العالم نشرها موقع Ceoworld لعام 2019.

فهذا الحوض المائي العملاق يختزن 10 ملايين لتر من الماء، والذي يحتوي على أكثر من 33 ألف حيوان مائي وأكبر مجموعة من أسماك قرش النمر الرملي في أي مكان، لذلك فهو المكان المناسب للعائلة. ويرتفع هذا الحوض إلى الطابق الثالث من مول دبي، ويضم 140 نوعًا من الحياة البحرية ويقدم العديد من التجارب الرائعة تحت الماء.