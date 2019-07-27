«نستله» تحقق أسرع نمو للمبيعات

المصدر: زيورخ - رويترز

أعلنت شركة الأغذية العملاقة «نستله» عن تحقيق أسرع نمو للمبيعات في ثلاث سنوات في الوقت الذي تتسارع في وتيرة التعافي بالشركة المصنعة لشوكولاته كيت كات تحت قيادة الرئيس التنفيذي مارك شنايدر.

وتواجه الشركة صعوبات للتكيف مع تنامي شهية المستهلكين للأغذية الطازجة التي يُنظر إليها على أنها صحية أكثر ومنافسة قوية من شركات ناشئة صغيرة محلية تقدم سلعاً تتراوح من حبوب الإفطار إلى القهوة والشوكولاته.

ومنذ تولى منصبه في 2017، دفع شنايدر الشركة صوب مجالات جديدة مثل الأغذية المستمدة من النباتات وأعاد تشكيل علامات تجارية كبيرة مثل نسكافيه للقهوة سريعة التحضير وأنهى أنشطة تحقق أداء منخفضاً مثل عمليات الشركة لصناعة الحلوى في الولايات المتحدة. وشنايدر هو أول من يتولى قيادة الشركة قادماً من خارجها في نحو نصف قرن. وتسارعت المبيعات الأساسية لنستله، التي تستبعد تقلبات العملة وعمليات الاستحواذ والتخارج، إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.