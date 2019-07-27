ارتفاع ثقة المستهلك الفرنسي في يوليو

المصدر: باريس - د ب أ

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس أن ثقة المستهلك الفرنسي ارتفعت في يوليو الجاري إلى أعلى معدلاتها خلال عام ونصف.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي في يوليو إلى 102 نقطة، مقابل 101 نقطة في يونيو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ثبات المؤشر عند 101 نقطة.

والقراءة الأخيرة هي الأعلى للمؤشر منذ يناير العام الماضي عندما سجل 105 نقاط. وارتفع المؤشر الذي يعكس وجهات نظر العائلات في فرنسا بشأن الأوضاع المالية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، من سالب 22 في يونيو إلى سالب 21 في يوليو.

كما ارتفع المؤشر الذي يعكس التوقعات بشأن الأوضاع المالية في المستقبل من سالب 6 إلى سالب 5. وانخفضت مخاوف العائلات من البطالة بنسبة طفيفة في يوليو، كما تراجعت التوقعات بشأن التضخم.