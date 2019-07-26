دبي.. جاذبية تجارية مستمرة

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سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج جيدة في المعاملات المنجزة خلال يونيو الماضي، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، بما يؤكد استمرارية الإمارة في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
22759
معاملة تم إنجازها خلال يونيو الماضي
2394
رخصة تجارية جديدة تم إصدارها
79
رخصة جديدة تضيفها الإمارة يومياً في يونيو
7600
وظيفة جديدة تم توفيرها في سوق العمل
10417
عدد معاملات تجديد الرخص
2905
عدد الموافقات المبدئية
3593
إجراءً ضمن عملية حجز الأسماء التجارية
906
عدد التصاريح التجارية
5335
عدد معاملات التجديد التلقائي
250
الرخص الفورية
219
رخص التاجر الإلكتروني
توزيع الرخص:
58.5 %
الأنشطة المهنية
38.9 %
التجارية
1.9 %
السياحية
0.7 %
الصناعية
توزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات:
1 بنغلاديش
2 الهند
3 باكستان
4 مصر
5 بريطانيا
توزيع الرخص حسب المناطق:
1399
رخصة بر دبي
993
رخصة ديرة
2
رخصة حتا
المصدر: قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي