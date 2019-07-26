دبي.. جاذبية تجارية مستمرة

المصدر: إعداد - عمرو عادل ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج جيدة في المعاملات المنجزة خلال يونيو الماضي، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، بما يؤكد استمرارية الإمارة في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

22759

معاملة تم إنجازها خلال يونيو الماضي

2394

رخصة تجارية جديدة تم إصدارها

79

رخصة جديدة تضيفها الإمارة يومياً في يونيو

7600

وظيفة جديدة تم توفيرها في سوق العمل

10417

عدد معاملات تجديد الرخص

2905

عدد الموافقات المبدئية

3593

إجراءً ضمن عملية حجز الأسماء التجارية

906

عدد التصاريح التجارية

5335

عدد معاملات التجديد التلقائي

250

الرخص الفورية

219

رخص التاجر الإلكتروني

توزيع الرخص:

58.5 %

الأنشطة المهنية

38.9 %

التجارية

1.9 %

السياحية

0.7 %

الصناعية

توزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات:

1 بنغلاديش

2 الهند

3 باكستان

4 مصر

5 بريطانيا

توزيع الرخص حسب المناطق:

1399

رخصة بر دبي

993

رخصة ديرة

2

رخصة حتا

المصدر: قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي