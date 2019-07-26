«يو بي إس» توصل الطرود بـ«الدرونز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «يو بي إس» المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية عن تأسيس شركة «يو بي إس فلايت فورورد» الفرعية لها والمسؤولة عن توصيل الطرود بواسطة طائرات من دون طيار «درونز».

وقال سكوت برايس الرئيس التنفيذي لشؤون التحوّل والاستراتيجية لدى الشركة: «نلتزم باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أعمالنا، حيث يعد تأسيس هذه الشركة الفرعية خطوة تاريخية لنا ولقطاعي طائرات درونز والخدمات اللوجستية على حد سواء».

من جانبه، قال رامي سليمان رئيس الشركة لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد الابتكار من الأسس الرئيسة التي ترتكز عليه أعمالنا، حيث نقوم باستثمار مليار دولار أمريكي سنوياً على التقنيات الحديثة وتطبيقها في مجال أعمالنا، كما نعمل باستمرار على البحث عن طرق جديدة للاستفادة من التقنيات المتطورة من بينها الطائرات «درونز» والمركبات ذاتية القيادة، وكذلك الوقود البديل، لنقل وتسليم البضائع بشكل سريع وآمن ومستدام».

وأضاف: «نمتلك خبرة واسعة في مجال الطائرات من دون طيار وكيفية استخدامها في توفير الإمدادات المنقذة للحياة في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال عمليات التسليم في الوقت المناسب للأماكن التي يصعب الوصول إليها، وإنه من الملهم أن نرى كيف يمكن استخدام الوسائل المتطورة وسلسلة التوريد لمساعدة الناس من جميع أنحاء العالم».