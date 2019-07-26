الإدارة الموهوبة والانضباط أساسا نجاح صفقات الاندماج

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت مؤسسة «مكنزي» للأبحاث والدراسات أن الإدارة الموهوبة والانضباط الداخلي هما أساس نجاح صفقات الاندماج التي تتم بين الشركات.

وقالت المؤسسة في تقرير لها، إن الحصول على القيمة من صفقات الاندماج ليس أمراً سهلاً، غير أن الدراسات السابقة أوضحت أن أفضل قيمة يمكن أن تأتي من هذه الصفقات التي تشمل الاستحواذ والاندماج. وتحقق المؤسسات التجارية هذه الميزة إذا كانت أساسياتها المالية سليمة.

وأضافت «مكنزي» أن صفقات الاستحواذ والاندماج تضيف 30% إلى القيمة السوقية للمؤسسة، كما أن مكانتها في السوق ترتفع. وفي العام الماضي بلغ الارتفاع 17% في قيمة المؤسسات من الصفقات الكبرى المعلنة. وهناك شرطان لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة للمؤسسة أو الشركة من صفقة الاندماج والاستحواذ، وهما الإدارة الموهوبة والانضباط الداخلي.

وتعد هذه الأمور شروطاً لنجاح صفقة الاندماج أو استحواذ. والاحتمال الأكبر أن الشركات الناجحة هي التي تحقق هذه الشروط الثلاثة في عملية الاستحواذ والاندماج لأنها امتداد لخصائصها في ممارسة أعمالها.

والإدارة الموهوبة تعني اختيار الأشخاص والأفراد المناسبين للعمل في الشركة الجديدة، وهذا هو أهم الجوانب. ويمكن أن تكون القرارات خادعة عند إتمام عملية الاندماج والاستحواذ، بخصوص مدى ولاء العاملين والعلاقات بينهم. وتستدعي عملية الاندماج الفعالة اختيار الموظفين المناسبين من الجانبين، وإذا لزم الأمر الاختيار من خارج الشركتين.

أما الانضباط الداخلي فيعني تطبيق قواعد السلوك داخل الشركة، وهو بلا شك سوف يفيدها في جميع الأحوال. والانضباط الداخلي عند عملية الاندماج والاستحواذ يبدأ بتعميم تطبيق النظام الداخلي بما في ذلك مراقبة التنفيذ، ويستمر بمعايير محددة بناء على الموقف المالي للشركة، وبما يخدم أهداف التخطيط، على أن يكون الالتزام واضحاً من جميع العالمين.